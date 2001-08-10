В Сахалинской области от пластика освободили 64 морских котика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На острове Тюлений завершилась экспедиция по оказанию помощи травмированным тюленям. Экспедиция был организована сахалинскими некоммерческими общественными организациями Клуб "Бумеранг" и "Друзья океана" при грантовой поддержке правительства Сахалинской области и благотворительного фонда "Сохранение Сибири и Дальнего Востока", содействии рыболовной компании "Посейдон" (с. Лермонтовка).

Экспертными партнёрами экспедиции выступили Камчатский филиал Тихоокеанского института Географии ДВО РАН, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Вятский государственный агротехнологический университет и ветеринарный центр "Крокодил" (Камчатка). Руководил работами по распутыванию морских котиков ведущий научный сотрудник КФ ТИГ ДВО РАН к.б.н. Владимир Бурканов, рассказали ТИА "Острова" в клубе "Бумеранг".

Команда, состоящая из общественников, учёных и ветеринарных врачей, освободила от пластикового мусора 64 северных морских котиков!

После экспедиции 2020 года, когда на острове Тюлений спасатели освободили 28 котиков, было принято решение провести современную оценку величины травмированности котиков пластиковым мусором и привлечь к решению проблемы специалистов-ветеринаров для подготовки рекомендаций по освобождению животных. Важной задачей было решить проблему обездвиживания тюленей доступными в России ветеринарными препаратами. В этом году на остров высадился "десант" из ветеринарных врачей, ученых и общественников, который работал с морскими котиками на протяжении двух месяцев.

Проблема обездвиживания тюленей усложнялась высокой вероятностью их ухода в воду после дистанционного введения им анестетика, где они могут утонуть после начала действия препарата, и большой плотностью животных на берегу в период размножения. Многие травмированные мусором животные значительно слабее здоровых, поэтому нужно было подбирать дозировку препаратов для ослабленных животных. Группа из пяти практикующих ветеринарных специалистов собрала большой и важный материал по обездвиживанию северного морского котика, который будет проанализирован и обобщён в виде рабочих рекомендаций для практической работы в будущем полевом сезоне.

Из 64 травмированных тюленей половина была освобождена от пластиковых удавок с применением седативных препаратов и столько же при помощи сачка и телескопического шеста. Работа на лежбище требует строгого выполнения правил безопасности – это важно как для человека, так и для животных. Все эксперты не первый год работают на лежбищах, а волонтёры прошли обучение и подготовку по оказанию помощи тюленям.

Для общественников и ученых не менее важны и социальные результаты экспедиции. Запутавшиеся в плавающем на поверхности моря пластиковом мусоре и обреченные на медленную смерть тюлени – полная ответственность человека! Мы ответственны за выброшенные упаковочные ленты и кольца, обрывки рыболовной дели и других частей орудий лова рыбы и массу другого пластикового мусора! Освобожденные животные несли на себе не только рыболовные сети, но и резинки, обрывки обвязочных шнуров с петлей на конце. Незаживающая кровоточащая рана была нанесена простой пластиковой мочалкой, в ручку которой котик ухитрился просунуть свою голову. На голове сивуча мы обнаружили даже сиденье от унитаза! По халатности или умышленной преступности людей от запутывания в мусоре ежегодно погибают около ста тысяч морских млекопитающих (по данным международной китобойной комиссии). И только мы сами можем остановить загрязнение океана и прекратить страдание и смерть морских животных.

Наша планета Земля - один общий дом для всех животных, растений и людей. Мы пережили рабство и концлагеря, смогли остановить массовый китобойный промысел, значительно сократить бессмысленный забой тюленей, закрыть «китовую тюрьму». Сейчас перед нами стоят новые вызовы: глобальное изменение климата, истощение и загрязнение пластиком океана. Все, кто работал на острове и помогал спасти жизни тюленей верят, что "точка невозврата" еще не пройдена, и человечество может не допустить катастрофу, изменив свое отношение к природе и нашим соседям по планете.

Символично, что на острове Тюлений многие годы проводился забой морских котиков. Тысячи животных добывали для нужд и по прихоти человека. Даже тогда, когда в этом не было никакой необходимости! Сейчас в доме, где жили забойщики тюленей, живут те, кто спасает морских животных. Люди меняются! Организаторы спасательной экспедиции убеждены, что изменения происходят в лучшую сторону.