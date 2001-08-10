На Сахалине назначен первый помощник прокурора области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 04.08.2021 № 758-к первым заместителем прокурора Сахалинской области назначен старший советник юстиции Андрей Васильевич Колесников.
Андрей Васильевич родился 20 января 1976 года. В 1997 году окончил Хабаровскую высшую школу Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности "юриспруденция", рассказалди ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
В органах прокуратуры Российской Федерации проходит службу с февраля 2002 года, занимал должности старшего следователя прокуратуры Индустриального района города Хабаровска, прокурора отдела по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Хабаровского края, начальника отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Хабаровского края, заместителя начальника следственного управления – начальника отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Хабаровского края, прокурора Железнодорожного района города Хабаровска Хабаровского края, заместителя прокурора Еврейской автономной области.
За примерное исполнение своих служебных обязанностей генеральным прокурором Российской Федерации поощрен нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", нагрудным знаком "За безупречную службу".
Президентом Российской Федерации в 2019 году Колесникову А.В. объявлена благодарность.
Кандидат юридических наук. Женат. Воспитывает сына и дочь.
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