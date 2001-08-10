Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице объявлен конкурс на включение в резерв управленческих кадров администрации Южно-Сахалинска и муниципальных учреждений и предприятий городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Информация о квалификационных требованиях, необходимых для участия в конкурсе документах размещена на официальном сайте администрации города в разделе "Прием на работу - Конкурсы" https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4298.
Документы принимаются с 19 августа по 24 сентября (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики).
Справки по телефону 300-913 (доб. 5).
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