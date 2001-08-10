Предприниматель года из Хабаровска будет учить сахалинцев вести дела
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В регионе стартовал курс "Азбука предпринимателя". Обучать островных жителей бизнес-навыкам прилетел "Предприниматель года Хабаровского края 2016" Егор Шашкин, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Этот курс для начинающих, для тех, кто только пробует себя на этой арене, - рассказал бизнес-тренер курса Егор Шашкин. - Он уникален тем, как мы его проводим. Мы не читаем лекцию, а совместно с участниками глубоко разбираемся в различных вопросах. Это позволяет хорошо понять все темы. Теорий и моделей в интернет-пространстве огромное количество. Но только практика является самым эффективным способом познания.
Программа курса насыщенная. Под руководством бизнес-тренеров сахалинцы проверят свои бизнес-идеи на устойчивость, спроектируют конкурентоспособную бизнес-модель, обучатся финансовому планированию. Лекцию по бухучету для будущих предпринимателей проведет островной специалист, который лучше материкового знает все поправки местного налогового законодательства.
В этом году участниками курса стали более 30 человек. Помимо далеких от бизнеса людей перенимать опыт профессионалов пришли также предприниматели с небольшим "стажем". Многие из участников уже пробовали работать на себя, но в прошлом потерпели фиаско.
- Я юрист по образованию, пробовал себя также в розничной торговле, рекламном бизнесе, - поделился впечатлениями участник мероприятия Андрей Данилов. - Некоторые проекты были успешными, иногда что-то не получалось. Сейчас в голове идей много, но не хватает партнеров и исполнителей. На курс пришел систематизировать знания о бизнесе и познакомиться с интересными людьми.
Это уже четвертый поток курса "Азбука предпринимателя". Мероприятие проходит при поддержке министерства экономического развития Сахалинской области. Бесплатное обучение проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", организатором выступает Центр поддержки предпринимательства. Узнать подробнее о других обучающих мероприятиях можно на сайте или по номеру 8-800-222-01-23 (доб.2).
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