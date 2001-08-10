В Александровск-Сахалинском завершается реконструкция системы водоснабжения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ход строительства объектов системы водоснабжения Александровск-Сахалинского проверили специалисты дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ. На сегодняшний день готовность составляет 85%. Построены две насосные станции, станция очистки воды, административно-бытовой комплекс, выполнены работы по устройству резервуаров чистой воды, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
В настоящее время заканчивается строительство очистных сооружений водоснабжения, монтаж внутри вспомогательных сооружений, ведутся работы по благоустройству территории.
- Реконструкция ведется по графику. Все работы проводятся в срок. Выявлено ряд небольших замечаний, которые подрядчик должен устранить в ближайшее время. Следующая проверка 10 сентябя. Срок окончания реконструкции – октябрь 2021 года, - рассказал исполняющий обязанности первого заместителя министра ЖКХ Сергей Федоров.
Готовый комплекс водопроводных очистных сооружений будет подключен к существующим сетям водоснабжения до конца текущего года. Благодаря реконструкции системы водоснабжения в дома жителей Александровск-Сахалинского начнет поступать чистая вода.
Кроме того, специалисты дирекции проверили ход строительства водопровода в селе Хоэ. Проектом предусмотрено строительство сети наружного кольцевого водопровода с устройством уличных колонок, водоочистных сооружений для существующего подземного водозабора.
В настоящее время подрядная организация ООО «Тенза» выполняет работы по прокладке водопровода методом горизонтального наклонного бурения, что позволяет не нарушать существующий рельеф. Параллельно ведется монтаж колодцев и установка общественных колонок. Согласно муниципальному контракту строительство завершится в мае 2023 года.
Отметим, реконструкция и модернизация региональных объектов водоснабжения ведется в рамках комплексной работы по улучшению экологической обстановки на островах и находится на контроле у губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
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