В Александровск-Сахалинском завершается реконструкция системы водоснабжения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ход строительства объектов системы водоснабжения Александровск-Сахалинского проверили специалисты дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ. На сегодняшний день готовность составляет 85%. Построены две насосные станции, станция очистки воды, административно-бытовой комплекс, выполнены работы по устройству резервуаров чистой воды, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В настоящее время заканчивается строительство очистных сооружений водоснабжения, монтаж внутри вспомогательных сооружений, ведутся работы по благоустройству территории.

- Реконструкция ведется по графику. Все работы проводятся в срок. Выявлено ряд небольших замечаний, которые подрядчик должен устранить в ближайшее время. Следующая проверка 10 сентябя. Срок окончания реконструкции – октябрь 2021 года, - рассказал исполняющий обязанности первого заместителя министра ЖКХ Сергей Федоров.

Готовый комплекс водопроводных очистных сооружений будет подключен к существующим сетям водоснабжения до конца текущего года. Благодаря реконструкции системы водоснабжения в дома жителей Александровск-Сахалинского начнет поступать чистая вода.

Кроме того, специалисты дирекции проверили ход строительства водопровода в селе Хоэ. Проектом предусмотрено строительство сети наружного кольцевого водопровода с устройством уличных колонок, водоочистных сооружений для существующего подземного водозабора.

В настоящее время подрядная организация ООО «Тенза» выполняет работы по прокладке водопровода методом горизонтального наклонного бурения, что позволяет не нарушать существующий рельеф. Параллельно ведется монтаж колодцев и установка общественных колонок. Согласно муниципальному контракту строительство завершится в мае 2023 года.

Отметим, реконструкция и модернизация региональных объектов водоснабжения ведется в рамках комплексной работы по улучшению экологической обстановки на островах и находится на контроле у губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.