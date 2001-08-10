Сахалинские молодогвардейцы собирают подписи для присвоения Охе звания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оха – единственный районный центр Сахалинской области, награжденный государственной наградой, орденом "Знак Почета". Работу охинского коллектива треста "Сахалиннефть" в годы Великой Отечественной войны можно назвать трудовым подвигом.

За период 1941 - 1945 гг. было добыто три миллиона тонн нефти. В 1942 году был построен и введен в эксплуатацию нефтепровод Оха - Софийск-на-Амуре, по которому нефть пошла на материк. В 1944 году трест "Сахалиннефть" увеличил объём производства на 14% и добыл почти столько же нефти, сколько Грозненский нефтеносный район. Кроме того, на личные средства охинцев выпускались танки, собрали бомбардировочное звено. Десятки бригад перевыполняли плановые задания на 100-200%, снижали себестоимость добываемой нефти. Были открыты новые нефтеносные скважины.

Чтобы город получил почетное звание, необходимо пройти несколько этапов, важнейшим из которых является сбор подписей жителей островного региона. Молодое поколение считает очень важным присвоить звание "Город Трудовой доблести" северной столице региона, именно поэтому каждые выходные молодая гвардия организовывает пикеты в людных местах Южно-Сахалинска и других городах области. Уже собрано более 27 000 подписей, мы также информируем людей об онлайн голосовании, каждый может выбрать удобный для себя способ поддержать город Оху.

- Многие люди даже не знают, что жители Охи проявили такой трудовой героизм во времена Великой Отечественной войны, строя в очень суровых северных условиях нефтепровод, мы рассказываем всем желающим эту историю и конечно каждый с удовольствием ставит подпись в поддержку инициативы партии Единая Россия, - подытожил руководитель корсаковского отделения МГЕР Константин Ачмизов.