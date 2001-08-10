"Павел Леонов" готовится к рейсу на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Грузопассажирское судно "Павел Леонов" по Неве осуществило переход из Шлиссельбурга в Санкт-Петербург. Через несколько дней "Павел Леонов" по Северному морскому пути отправится в порт Корсаков. Вопрос надежной транспортной связи Сахалина и Курил находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

"Павел Леонов", как и "Адмирал Невельской", был построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе специально для островного региона. «Адмирал Невельской» уже с июня ходит по маршруту: Корсаков – Кунашир – Шикотан – Итуруп. Ожидается, что «Павел Леонов» присоединится к нему в октябре.

Долгое время на курильском направлении работало только одно пассажирское судно – «Игорь Фархутдинов» 90-х годов постройки. С выходом на линию новейших транспортных средств открываются широкие возможности для перевозок пассажиров и грузов, развития туристической отрасли.

"Павел Леонов" и "Адмирал Невельской" вмещают более 100 пассажиров каждое. На борту созданы комфортные условия - в каютах есть душевая, телевизор, откидной столик. Предусмотрены каюта матери и ребенка, каюта для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Есть просторная столовая и удобный пассажирский холл.

Цены на билеты по поручению главы региона держатся на прежнем уровне. Стоимость поездки в каюте обычной категории составляет 3255 рублей (при покупке в кассе перевозчика).

Новые суда дают перспективы и для роста грузооборота. Каждое из них вмещает до 24 контейнеров и 6 легковых автомобилей. А благодаря ледовому классу транспортные средства могут круглогодично доставлять людей и товары на острова.