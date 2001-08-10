В городском парке Долинска устанавливают новые аттракционы для детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском парке Долинска устанавливают аттракцион "Ермак" высотой 7,5 метров и качели "Юла", оба аттракциона рассчитаны на 12 детей. Также устанавливают карусель с кабинами "Мини джет" высотой 3,5 метров, она вмещает в себя восемь детей, рассказали ТИА "Острова" в администрации муниципального образования.

- Жители очень хотели, чтобы в Долинском парке установили аттракционы, - рассказал мэр Долинского района Александр Тугарев. - Парк станет местом притяжения для многих семей. Мы с командой искали разные варианты каруселей, долго думали над местом их расположения. Надеюсь, что жители останутся довольны работой.

В парке также посадят дополнительные деревья и кустарники. Александр Тугарев поставил задачу все работы закончить до 1 сентября.

Благоустройство выполняют в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" по программе "Формирование комфортной городской среды".