На улице Сахалинской в Южном добавят дополнительную полосу для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По результату мониторинга дорожной обстановки, который в эти дни по поручению мэра Сергея Надсадина вели специалисты администрации города совместно с ГИБДД, принято решение - выделить дополнительную полосу для движения по ул. Сахалинской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник отдела ГИБДД по г. Южно-Сахалинску Валентин Лебедев, ранее с учетом закрытия перекрестка ул. Бумажной и ул. Ленина было принято решение о введении кольцевых развязок. Однако, по результатам мониторинга дорожного движения, избыточная интенсивность трафика по ул. Сахалинской показала необходимость обустройства дополнительных полос движения. Поэтому сегодня было принято решение скорректировать схему путем добавления дополнительной полосы движения с северной стороны перекрестка улиц Ленина и Сахалинская с востока на запад до ул. Крюкова (за счет смещения части строительного ограждения на ул. Ленина). Договоренность с подрядчиком об этом уже достигнута. Ранее существующая площадь перекрестка не давала возможность обеспечить дополнительную полосу.

Также с целью увеличения пропускной способности в рамках второго этапа временной схемы будет организована обособленная полоса движения для поворота на ул. Крюкова.

К нанесению соответствующей разметки приступят сегодня с 21.00. В связи с работами по нанесению дорожной разметки 10 августа с 21.00 до 06.00 11 августа будет закрыто движение через перекресток ул. Сахалинской и ул. Ленина и ул. Сахалинской и ул. Крюкова.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов движения.