В Сахалинской области планируется в ближайшие годы отремонтировать более 50 школ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Со следующего года в России начнет действовать федеральная программа поддержки регионов в части капитального ремонта нуждающихся в этом школ. Программа рассчитана на пять лет, но максимальное количество школ, имеющих проектно-сметную документацию, должно быть отремонтировано за два года. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах. Она прошла 4 августа на площадке "Единой России".

- Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта, - подчеркнул Андрей Турчак. - Наша задача - этот реестр вместе отработать, и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов обеспечить силами фракции "Единой России" финансирование данной программы.

Он призвал секретарей региональных отделений "Единой России", а также актив местных и первичных отделений вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы - от ПСД и проведения экспертиз до приемки работ. Особое внимание будет уделено сельским школам. Ведь они порой выполняют не только образовательные функции, но и выступают в роли социокультурного центра.

- Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны играть "первую скрипку", и ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы, - подчеркнул Андрей Турчак.

Андрей Турчак призвал всех глав регионов обратить внимание на разработку ПСД.

- Плечо поддержки федеральной существенно, - сказал он. - Основные затраты берут на себя федеральные власти. Давайте мы напряжемся, и у себя в бюджетах предусмотрим или в рамках поправок в текущем году, или в рамках утверждения бюджета на 2022 и плановый 2023-2024 годы средства на проектно-сметную документацию.

В целом, начиная с 2022 года, будет ремонтироваться 1500 школ ежегодно - скорректировать программу удалось при поддержке "Единой России". За пять лет в порядок приведут 7211 зданий образовательных учреждений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Участие в прошедшем 4 августа обсуждении в режиме видеоконференции приняли региональный координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук и заместитель министра образования региона Оксана Пономаренко.

- Андрей Турчак на совещании озвучил, что, к сожалению, на Дальнем Востоке - одна из самых сложных ситуацией в части состояния школ, - подчеркнула Наталья Захарчук. - Я вхожу в рабочую группу думского комитета по социальной политике, часто ездим по районам и в том числе посещаем сельские школы, которые требуют ремонта. Действительно, вопрос очень важный, затягивать с его решением нельзя. Наши дети должны получать образование в комфортных условиях. Сахалинские единороссы и руководство областного министерства образования активно подключились к работе, уже составлен реестр школ, нуждающихся в капитальном ремонте и имеющих проектно-сметную документацию. Затраты просчитаны, информация передана, будем ждать слушания федерального бюджета на 2022 год, думаем, Сахалин войдет.

Ранее на заседании президиума регионального политического совета "Единой России" министр образования области Анастасия Киктева рассказала, что капитального ремонта требуют 52 островных школы, в том числе 20 в селах.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент поручил на съезде "Единой России" 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь, фракция "Единой России" в Госдуме окажет правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ.