Гости и жители Южно-Сахалинка охотно пробуют изысканные блюда марафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как превратить кальмар, камбалу и лосось в необычные блюда разных кухонь мира и удивить южносахалинцев новыми вкусами рассказали участники фестиваля "Остров-Рыба", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Четыре дня гастрономического марафона "Дары морей" показали особый интерес к событию у горожан.

- Мы уже не первый раз принимаем участие в фестивале, опыт сказывается, для меня не составило сложности придумать интересные блюда из трех предложенных организаторами основных продуктов - лосося, кальмара и камбалы. Тема морепродуктов является основной для нашего заведения. Мы специализируемся на их приготовлении. Для фестиваля выбрали очень простые и традиционные блюда, в которые добавлено немного паназиатской кухни в оформлении, - рассказал шеф-повар кафе «The Soho» Павел Иванов. - Наши гости с интересом восприняли марафон, фестивальные блюда сейчас в топе заказов. Мы предлагаем сет с салатом из кальмаром на гриле с рукколой под соусом цитронет, уху по-фински с камбалой и лососем, биточки из лосося с картофельно-сырным пюре на розовом соусе.

В этом году подачу и оформление блюд марафона будет оценивать сообщество шеф-поваров России «Chefs Team Russia», куда входят эксперты из России и ближнего зарубежья. В результате выберут лучшую идею от островного шефа. Как уточняют организаторы, это, прежде всего, будет способствовать популяризации поварского искусства и знакомству с шеф-поварами широкой аудитории.

- За каждым названием ресторана стоит имя шефа, но зачастую горожане их не знают, мы хотим исправить эту несправедливость. Наши шефы достойны, чтобы их имена звучали широко и были известны горожанам, - подчеркнули в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска.

Напомним, в гастрономическом марафоне «Дары морей» участвуют 6 точек общественного питания города, в которых до 29 августа гостям предлагают специальные сеты из трех блюд стоимостью 750 рублей.

- Мы стараемся ежегодно принимать участие в гастромарафоне и в этот раз мы предлагаем нашим гостям сет - это мини-версий трех разных блюд: тар-тар из лосося с желе из шпината и красной икрой, темпура из кальмара с соусом из чернил кальмара, а также камбала на гриле с муссом из цветной капусты, к которой мы добавили немного юзу и пармезана, - представил свой сет шеф-повар суши-бара «Хоккайдо» Константин Акантьев. - В первый день марафон вызвал большой спрос у посетителей, к вечеру у нас даже не осталось заготовок для блюд, сейчас мы делаем их больше.

Ознакомиться с фестивальным меню можно в тематическом разделе фестиваля «Остров-Рыба» на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4297. Фестиваль традиционно пройдет в начале сентября.