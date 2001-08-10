Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2021
Сегодня 20:48
73,17|86,65|66,91
Южносахалинцам напомнили, как работают пункты вакцинации в ближайшие выходные
12:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске подрядчик, сложивший стройматериалы на газоне, будет наказан

В Южно-Сахалинске подрядчик, сложивший стройматериалы на газоне, будет наказан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Факт размещения строительных материалов на газоне на ул. Амурской в Южно-Сахалинске выявили сотрудники департамента общественной безопасности и контроля. Стройматериалы складировал подрядчик, который занят в благоустройстве в районе дома №182, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, действующими правилами благоустройства города запрещено размещать строительные материалы и отходы на газонах города.

Нерадивый подрядчик данное правило нарушил - на газон складирована плитка и фрагменты железо-бетонных конструкций. Материал муниципального контроля по данному факту будет направлен в административную комиссию города для решения о привлечении правонарушителя к административной ответственности. Администрация Южно-Сахалинска просит бережно относиться к зеленым насаждениям города.

В целях недопущения данного вида правонарушений руководству организаций, проводящих земельные и строительные работы, необходимо провести инструктажи в своих трудовых коллективах об исполнении правил благоустройства города.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?