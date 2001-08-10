12:45, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
В Сахалинской области объявили победителей международного фотоконкурса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги международного фотоконкурса "По улицам родного города" подвели 27 ноября в Информационном центре международного сотрудничества Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Тарасова. Проект провели совместно с Гомельской и Могилёвской областными библиотеками имени В.И. Ленина Республики Беларусь.
Как сообщили ИА «Острова» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке им. Н. А. Тарасова, конкурс проходил с 14 сентября по 27 ноября 2026 года. Работы оценивались по принципу перекрестного судейства: специалисты сахалинской библиотеки оценили фотографии белорусских авторов и направили оценочные листы коллегам в Могилёв и Гомель. Работы сахалинских участников, в свою очередь, рассматривало жюри из белорусских библиотек.
В номинации «Скульптурный код» победителями стали Евгения Ворожцова («Чеховский герой»), Яна Ковальская («Зимний музей») и Валерия Лукьянчук («У храма»). В номинации «Уличная энергетика» первое место у Валерии Лукьянчук («Замечательные муралы родного города»), второе — у Евгения Кима («Остров в тебе»), третье — у Ивана Махтодина («Пространство и время»).
В номинации «Архитектурная эстетика» лучшим признан Юрий Шинкарёв с фотографией Краеведческого музея, далее следуют Иван Махтодин («Русский дух») и Анна Николаева («Вера»). В номинации «Арт в ландшафте» победил Юрий Шинкарёв («Виды Юга»), второе место у Анны Кравцуновой («Осень моими глазами»), третье — у Валентины Романовой («Белки в городском парке»).
Все победители из Сахалинской области представляют Южно-Сахалинск. Дипломы и сертификаты направят на электронные почты не позднее 15 декабря. Фотоработы скоро представят на выставке в Информационном центре международного сотрудничества.
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