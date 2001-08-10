Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рассказ «Письма» сахалинского автора Сергея Морева вошёл в длинный список Третьего Всероссийского литературного конкурса «Городу и Миру». Организатором выступает редакция издательского дома «Полынья» из Санкт-Петербурга.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, конкурс направлен на развитие и поддержку литературного творчества, повышение общественного интереса к современному литературному процессу, выявление талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу. В этом сезоне в адрес оргкомитета поступило 544 рассказа, в связи с чем было принято решение сначала объявить лонг-лист.

Сергей Морев, выступающий под творческим псевдонимом БАТЯДЕД, является участником областного литературного объединения «Лира» Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Тарасова. За прошедший год автор выпустил две книги лейтенантской поэзии и сборник рассказов. Прозой Сергей Морев занимается относительно недавно, однако уже демонстрирует заметные творческие успехи.

Помимо активной писательской деятельности, автор регулярно участвует во многих библиотечных мероприятиях, творческих встречах и литературно-музыкальных вечерах, где делится своим опытом и произведениями с читателями.

В 2027 году в литературном журнале «Дальний Восток» ожидается публикация цикла рассказов Сергея о пограничниках. Также запланирована презентация его книг в главной островной библиотеке, о дате и месте проведения которой сообщат дополнительно.