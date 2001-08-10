В Южно-Сахалинске прошёл

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 10 ноября. В 2026 году диктант приурочен к Году единства народов России. Организатором акции в Сахалинской области выступает министерство образования региона, координатором – Институт развития образования Сахалинской области имени Заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, за проверку знаний о культуре, традициях, истории и языках народов России сели учащиеся школы №5, сотрудники МЧС, работники и читатели библиотеки. Акция позволяет участникам оценить уровень собственной этнографической грамотности, привлекает внимание к вопросам межнационального мира и укрепляет общероссийскую гражданскую идентичность.

Организаторы отметили, что смысл диктанта лежит гораздо глубже итоговых баллов. Главное – пробудить у участников желание изучать свои корни, традиции предков, узнавать больше о тех, кто живёт рядом. Знание становится основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей, а книга и знание – самым надёжным мостом между народами. Именно поэтому площадку выбрали не случайно: в фондах библиотеки собрана уникальная коллекция литературы по истории, археологии и этнографии России и Дальнего Востока.

В этом году акция проходит исключительно в офлайн-формате, а одной из её особенностей стали видеовопросы от участников СВО и представителей народов России.

Библиотека развернула две площадки – взрослую и детскую. На взрослой площадке диктант написали 22 человека. Пятеро участников справились с заданиями без единой ошибки, ещё пятеро допустили всего одну.

На детской площадке борьба за призовые места оказалась особенно напряжённой. Первое место заняла Милана Афанасьева, набравшая 90 баллов из 100. Вторым стал Павел Андрейко с результатом 75 баллов. Третье место разделили сразу четверо юных знатоков – Ярослав Сидоров, Анна Латышева, Юлия Родичёва и Ксения Мелехина, каждый из которых заработал по 70 баллов.

Результаты всех участников опубликуют 12 декабря 2026 года, в День Конституции Российской Федерации, на официальном сайте акции.