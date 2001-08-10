Юбилейный фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во дворце детского и юношеского творчества в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля "Поющие острова". В этом году мероприятие прошло уже в десятый раз.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, фестиваль объединил более 250 участников с ограниченными возможностями здоровья. Масштаб события вышел далеко за пределы областного центра: к юным артистам из Южно-Сахалинска присоединились ребята из Долинска, Холмска, Макарова и Поронайска. Конкурсанты соревновались в вокальном и хореографическом мастерстве, художественном чтении, а также представили работы в направлениях декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Каждый номер стал ярким отражением характера и таланта ребят, их стремления к самовыражению и созиданию, - отметила заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова, приветствуя участников церемонии.

Председатель жюри, победитель шоу "Голос.Дети" Данил Плужников подчеркнул значимость фестиваля для развития творческого потенциала участников.

Кто-то из участников связывает свою жизнь с искусством, кто-то выбирает другие пути, но важно, что здесь создана атмосфера поддержки и признания. Я сам прошёл через подобные конкурсы и знаю, насколько это ценный опыт, - сказал Данил Плужников.

О высоком уровне подготовки участников рассказала член жюри, представитель фонда "Делай добро легко" (Санкт-Петербург) Мария Азарскова.

Профессионализм конкурсантов растёт с каждым годом: многие из них уже сегодня демонстрируют навыки, сопоставимые с уровнем федеральных телепроектов, а некоторые выпускники фестиваля успешно продолжают обучение в профильных колледжах искусств, - добавила Мария Азарскова.

Для многих семей "Поющие острова" стали доброй традицией. Так, Надежда Болотина участвует в фестивале на протяжении всех десяти лет. В этот раз она представила работу, посвящённую природе Сахалина.

Фестиваль - это не только борьба за призовые места, но и площадка для дружбы, общения и мощный стимул для личностного роста, - говорит мама участницы фестиваля Ольга Болотина.

Оценивало выступления экспертное жюри, в состав которого вошли 15 профессионалов. Они обращали внимание на артистизм, оригинальность подачи, а также самостоятельность участников.

Финальным аккордом фестиваля станет большой гала-концерт, который пройдёт во вторник, 27 октября, на сцене Чехов-центра.