Юбилейный фестиваль "Поющие острова" объединил более 250 участников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во дворце детского и юношеского творчества в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля "Поющие острова". В этом году мероприятие прошло уже в десятый раз.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, фестиваль объединил более 250 участников с ограниченными возможностями здоровья. Масштаб события вышел далеко за пределы областного центра: к юным артистам из Южно-Сахалинска присоединились ребята из Долинска, Холмска, Макарова и Поронайска. Конкурсанты соревновались в вокальном и хореографическом мастерстве, художественном чтении, а также представили работы в направлениях декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Каждый номер стал ярким отражением характера и таланта ребят, их стремления к самовыражению и созиданию, - отметила заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова, приветствуя участников церемонии.
Председатель жюри, победитель шоу "Голос.Дети" Данил Плужников подчеркнул значимость фестиваля для развития творческого потенциала участников.
Кто-то из участников связывает свою жизнь с искусством, кто-то выбирает другие пути, но важно, что здесь создана атмосфера поддержки и признания. Я сам прошёл через подобные конкурсы и знаю, насколько это ценный опыт, - сказал Данил Плужников.
О высоком уровне подготовки участников рассказала член жюри, представитель фонда "Делай добро легко" (Санкт-Петербург) Мария Азарскова.
Профессионализм конкурсантов растёт с каждым годом: многие из них уже сегодня демонстрируют навыки, сопоставимые с уровнем федеральных телепроектов, а некоторые выпускники фестиваля успешно продолжают обучение в профильных колледжах искусств, - добавила Мария Азарскова.
Для многих семей "Поющие острова" стали доброй традицией. Так, Надежда Болотина участвует в фестивале на протяжении всех десяти лет. В этот раз она представила работу, посвящённую природе Сахалина.
Фестиваль - это не только борьба за призовые места, но и площадка для дружбы, общения и мощный стимул для личностного роста, - говорит мама участницы фестиваля Ольга Болотина.
Оценивало выступления экспертное жюри, в состав которого вошли 15 профессионалов. Они обращали внимание на артистизм, оригинальность подачи, а также самостоятельность участников.
Финальным аккордом фестиваля станет большой гала-концерт, который пройдёт во вторник, 27 октября, на сцене Чехов-центра.
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