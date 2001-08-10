Будущие гиды Сахалина изучили секреты русских народных промыслов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Русская игрушка» и практический мастер-класс для студентов Сахалинского техникума сервиса прошли 22 октября. Мероприятие направлено на популяризацию традиционной художественной культуры России.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, программа «Русская традиционная художественная культура» – одна из самых востребованных среди организованных групп и успешно реализуется в библиотеке уже пять лет. Студенты познакомились с национальной культурой через подлинные экспонаты: авторские работы современных мастеров, художественные альбомы, монографии и иллюстрации.

Особый интерес у юношей и девушек вызвали подлинные глиняные свистульки, магия игрушек с движением, а также работы высочайшего ювелирного уровня резчика по дереву из Сергиева Посада Александра Варганова. Участники не только изучили историю традиционных центров художественных промыслов, но и провели параллели между игрушками своего детства и наследием предков, имея возможность буквально прикоснуться к произведениям декоративно-прикладного искусства.

Практическая часть встречи была посвящена созданию традиционной нешитьевой игрушки «Кукла на щепке», исторически бытовавшей в Архангельской области. Под руководством эксперта студенты из простых подручных материалов создали лаконичные женские образы, освоив базовые техники древнего ремесла.

Лекции, приобщающие к русской традиционной культуре, проходят для организованных групп в зале имени А.П. Чехова на регулярной основе. Посещение лекционных занятий бесплатное, а практические мастер-классы доступны для молодёжи по «Пушкинской карте». Дополнительная информация и запись на мероприятия по телефону +7 (4242) 45-25-46.