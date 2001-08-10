Сахалинский театр кукол представит спектакль о легендах Севера на фестивале в Москве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский театр кукол вылетел в Москву для участия в III Международном фестивале кукольников «Истоки». Форум пройдёт с 10 по 15 сентября 2026 года на сцене Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова.

Островной коллектив представит спектакль «Ночь с играющей землёй», созданный совместно с этнической группой «Лер Миф» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В основе постановки – подлинные легенды коренных народов Севера Сахалина. Через синтез кукольного искусства и этнической музыки авторы передают древние образы, ритмы и смыслы, которые веками жили в устном творчестве нивхов, уйльта и других народов острова.

Тема фестиваля 2026 года – «Истоки: вечность мифа и время автора». Именно глубина и подлинность художественного поиска позволили сахалинской постановке пройти отбор и войти в афишу международного проекта.

Как рассказали ТИА «Острова» в театре, в программу вошли лишь 15 спектаклей коллективов из России, Беларуси, Замбии и Иордании. Директор театра Инга Костанова назвала участие в «Истоках» важным профессиональным признанием и редкой возможностью показать культурный код Сахалина на одной из главных театральных площадок страны.

Выступление сахалинского театра состоится 11 сентября. Полное расписание и билеты доступны на сайте Театра кукол имени Образцова.