Тихоокеанское
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10:59, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев проверят на знание русской литературы

Сахалинцев проверят на знание русской литературы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова проведёт международную просветительскую акцию «Литературный диктант» 25 сентября в 17:30.

В этом году мероприятие состоится уже в шестой раз. Акция направлена на популяризацию чтения и позволяет любителям словесности проверить, насколько хорошо они помнят произведения русской классической и современной литературы.

Участников старше 14 лет ждут 20 вопросов. Их разработали при участии преподавателей вузов, филологов и специалистов Мурманской областной научной библиотеки. Задания охватывают широкий круг тем – от общей эрудиции до деталей литературных произведений.

Для участия нужно заранее подать заявку через форму регистрации или по телефону 8 (4242) 45-25-02. С собой потребуется ручка и хорошее настроение. Отличников и победителей наградят дипломами и памятными подарками.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, подробная информация доступна на официальном сайте литдиктант.рф. Библиотека приглашает всех желающих проверить свои знания.

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