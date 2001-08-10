Сахалинцев проверят на знание русской литературы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова проведёт международную просветительскую акцию «Литературный диктант» 25 сентября в 17:30.

В этом году мероприятие состоится уже в шестой раз. Акция направлена на популяризацию чтения и позволяет любителям словесности проверить, насколько хорошо они помнят произведения русской классической и современной литературы.

Участников старше 14 лет ждут 20 вопросов. Их разработали при участии преподавателей вузов, филологов и специалистов Мурманской областной научной библиотеки. Задания охватывают широкий круг тем – от общей эрудиции до деталей литературных произведений.

Для участия нужно заранее подать заявку через форму регистрации или по телефону 8 (4242) 45-25-02. С собой потребуется ручка и хорошее настроение. Отличников и победителей наградят дипломами и памятными подарками.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, подробная информация доступна на официальном сайте литдиктант.рф. Библиотека приглашает всех желающих проверить свои знания.