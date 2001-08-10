В Южно-Сахалинске торжественно открыли улицу 100-летия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В планировочном районе Дальнее состоялось торжественное открытие улицы, названной в честь 100-летия общества «Динамо». Здесь появился одноименный остановочный пункт, оформленный в стилистике клуба.

На мероприятии присутствовали представители власти, ветераны, спортсмены, общественные деятели, воспитанники движений «Юный динамовец» и «Юные друзья пограничников», учащиеся школы олимпийского резерва зимних видов спорта и школы № 8.

Символичную ленту фирменного цвета «Динамо» на церемонии открытия торжественно перерезали заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш, вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов и первый заместитель председателя Сахалинской региональной организации общества «Динамо» Николай Бондаренко, которые также приветствовали гостей.

- Сегодня мы увековечиваем столетний юбилей общества «Динамо». Все это время сахалинское отделение организации служит ярким примером достоинства, силы и отваги для молодого поколения. Отдельные слова благодарности ветеранам общества за тот пример, который вы подаете юным динамовцам и всем южносахалинцам. Я верю, что нынешнее поколение станет достойным продолжателем славных традиций «Динамо», а администрация Южно-Сахалинска всегда будет поддерживать ваши начинания и спортивные победы, - обратился к присутствующим Вячеслав Кожухов.

Инициатива назвать улицу в честь юбилея «Динамо» была выдвинута на попечительском совете при губернаторе Валерии Лимаренко. Николай Бондаренко подчеркнул, что динамовцы внесли огромный вклад не только в развитие спорта, но и в обеспечение безопасности острова.

- Это сотрудники МВД, ФСБ, пограничники, таможенники и представители других силовых структур - 12 ведомств в общей сложности. Их профессионализм и физическая подготовка помогают сохранять спокойствие в регионе. Название улицы - это дань уважения их труду, который часто связан с риском и требует высокой ответственности. «Динамо» - это не просто спорт, это традиции, сила духа и безопасность нашего края, - отметил он.

Уточним, спортивное общество «Динамо» было создано в Москве, как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. В мае 1925 года региональное отделение открылось в Александровск-Сахалинском. Особое внимание уделялось развитию военно-прикладных видов: пулевой стрельбе, лыжным гонкам, легкой атлетике, гимнастике. Сегодня сообщество в регионе объединяет более 5000 действующих спортсменов-динамовцев и около 2000 юных воспитанников.