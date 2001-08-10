Жители трёх городов Сахалина выступили на патриотическом конкурсе "Моя родина – Россия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялся патриотический конкурс «Моя родина – Россия».
Как рассказали ТИА «Острова» в оргкомитете конкурса, событие объединило жителей сразу трёх населённых пунктов – Южно-Сахалинска, Корсакова и Макарова. Участники продемонстрировали свои таланты в трёх номинациях: песни о любви к Родине, песни военных лет и хоровое пение. Главную особенность конкурса составила преемственность поколений: на одной сцене выступили «серебряные волонтёры» и воспитанники детских садов. Вместе они создали невероятно трогательную атмосферу.
Участница и волонтёр Наталья Новопашина поделилась эмоциями: «Коллектив "серебряных волонтёров" выступает вместе с подшефным детским садом из Троицкого. Разучили песню вместе: мы поём, а они показывают пантомиму. Для нас важно разделить этот вечер с детьми». Организаторы поставили главной целью конкурса сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у молодёжи через творчество и связь с людьми почтенного возраста. Помимо выступлений, они подготовили для участников и гостей насыщенную программу: праздничный концерт, розыгрыш лотереи и тёплое совместное чаепитие.
Региональный координатор проекта «Старшее поколение» и председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Елена Столярова подчеркнула: «Я не устаю восхищаться нашими участниками: они не сидят дома, заботятся о своём здоровье, ведут активный образ жизни и являются настоящим ядром движения "серебряных волонтёров". В преддверии Дня Победы мы собрались вместе, чтобы напомнить: нужно знать свою историю, искренне любить Родину и передавать эти ценности нашим детям и внукам. Уверена, что праздник подарил всем прекрасное настроение».
В рамках проекта «Старшее поколение» сахалинцы посещают спортзалы, осваивают компьютерную грамотность и участвуют в различных конкурсах и фестивалях.
