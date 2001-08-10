Южно-Сахалинская библиотека запустила цифровой ресурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинская центральная городская библиотека имени О. П. Кузнецова представила уникальный цифровой ресурс «ЧитАбиле» – попытку собрать под одной цифровой крышей бескрайнюю вселенную, которая разворачивается между двумя обложками, за строчками на экране, в коротких сообщениях и длинных свитках.

Ресурс выходит за рамки обычного сайта о чтении и книгах: его создатели намерены охватить историю и физиологию чтения, магию шрифта и архитектуру смысла.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации МБУ ЦБС г. Южно-Сахалинска, идею создания ресурса предложила директор учреждения Ольга Бородина, а реализовала этот замысел специалист ЦГБ им. О. П. Кузнецова Елизавета Костенко.

Ресурс «ЧитАбиле» представляет обширный массив информации, раскрывающей разные аспекты феномена чтения. Создатели включили в него темы графомании и плагиата, истоков вдохновения и читательских практик, трудности перевода и дешифровку древних манускриптов. Сайт также анализирует прошлое и будущее текста – от клинописи до дополненной реальности, от глиняной таблички до голоса в наушниках.

Создатели адресуют «ЧитАбиле» тем, кто готов отнестись к чтению всерьез – как к приключению, искусству или разговору о жизни. Новый цифровой ресурс уже доступен для пользователей.