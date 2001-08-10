Хор "Кантилена" из Южно-Сахалинска отметил 40-летие на сцене
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хор «Кантилена» центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска отметил 40-летие большим концертом и завоевал Гран-при на городском конкурсе хоровых коллективов – причем всего двенадцатью участниками против более многочисленных составов соперников. Совсем скоро коллектив отправится на гастроли в Беларусь, а секрет его долголетия – в выпускниках, которые продолжают петь вместе с нынешними воспитанниками.
Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, коллектив родился в 1986 году под названием «Сахалинская пионерия». За четыре десятилетия бессменный руководитель, заслуженный работник культуры РФ Валентина Тутурова выпустила более 200 учеников. «Сорок лет – это немного по человеческим меркам, но для творческого коллектива это целая эпоха, – делится Валентина Алексеевна. – За этой цифрой стоят судьбы детей, которые прошли через мою жизнь и сердце». На сцене областного центра народного творчества прозвучали произведения разных эпох и композиторских школ.
В истории коллектива музыканты работали с выдающимися композиторами – Юрием Тугариновым, Евгением Крылатовым, Владимиром Синенко. Участники «Кантилены» выступали в составе детского хора России в Мариинском театре оперы и балета в Санкт-Петербурге, на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Сочи и на концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном юбилею Сергея Прокофьева. Особое место занимает сотрудничество с «Ансамблем XXI век», руководитель которого Лижия О`Риордан тепло отзывалась о южно-сахалинских артистах, отметив их умение улавливать меняющийся темп.
Накануне юбилейного концерта «Кантилена» завоевала Гран-при на VIII открытом городском конкурсе детских и молодежных хоровых коллективов. В конкурсе участвовали 32 коллектива из Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска, Корсакова, Хабаровска, села Троицкого, а также студенты сахалинского колледжа искусств. Победа стала особенно ценной именно потому, что от «Кантилены» выступали всего двенадцать участников – другие коллективы имели значительно более многочисленные составы. Секрет успеха – в подходе: педагоги уделяют внимание не только красоте музыки, но и ее содержательной части.
Несколько лет назад руководитель образовала ансамбль выпускников «Дольче», который сегодня выступает наравне с нынешними воспитанниками хора. В его составе поет неизменный концертмейстер коллектива Гузель Каргаполова. «Для меня "Кантилена" – это целая творческая жизнь, – признается участница "Дольче" Анастасия Семенова. – Валентина Алексеевна научила меня дисциплине, научила быть артистом. Я выпустилась два года назад и продолжаю приходить на репетиции». Еще одна участница ансамбля выпускников Мария Пустовит добавила: «Я долго не могла найти время, но вернулась в родную "Кантилену". Теперь понимаю: нельзя откладывать творчество».
После юбилейного концерта юные певицы хора Вероника Тарасова и Екатерина Кан поделились эмоциями: «Это было невероятно! Мы долго готовились, трудились каждый день. "Кантилена" для нас – как дом. А дом – это не стены, а люди, с которыми тебе легко и радостно». Совсем скоро хор отправится на гастроли в Беларусь. Юбилей, победа на конкурсе и новые проекты вновь доказывают: сила традиций и преданность искусству способны объединять поколения.
