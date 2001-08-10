Сахалинцы взяли почти все золото на соревнованиях в Благовещенске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские тяжелоатлеты успешно выступили на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа. Спортсмены привезли домой пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования прошли в Благовещенске 27 апреля 2026 года. За награды боролись больше 150 участников со всего Дальнего Востока.

Среди взрослых спортсменов лучшими стали Вероника Мазалова (вес до 64 кг). Она подняла 84 кг в рывке и 107 кг в толчке. Татьяна Сарычева (до 71 кг) показала результат 81 кг и 100 кг. Сергей Девяшин (до 73 кг) взял 121 кг в рывке и 142 кг в толчке. Глеб Отпущенников (свыше 109 кг) оказался сильнее всех с результатом 167 кг и 210 кг.

Серебро чемпионата досталось Максиму Горбунову (до 81 кг) - 113 кг в рывке и 140 кг в толчке.

На первенстве округа золотую медаль завоевал Вячеслав Заикин (до 73 кг) с результатом 80 кг и 105 кг. Серебряным призёром стал Константин Травин (до 67 кг) - 85 кг и 108 кг. Бронзу взял Вячеслав Дайновский (до 89 кг) - 100 кг и 127 кг.

Четверо сахалинцев - Вероника Мазалова, Татьяна Сарычева, Сергей Девяшин и Глеб Отпущенников - получили путёвки на чемпионат России. Он пройдёт в Москве с 7 по 13 сентября.