Специалисты СахОУНБ провели интеллект-игру для старшего поколения к 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки провели выездное мероприятие для старшего поколения. Интеллект-игра «Есть женщины в русских селеньях...» состоялась 2 марта в Центре социального обслуживания населения «Долголетие».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, встреча приурочили к Международному женскому дню. Участниками стали люди старшего возраста и граждане с ограниченными возможностями здоровья.

В тёплой праздничной атмосфере гости отвечали на вопросы из разных областей знаний. Среди тем - классическая и современная литература, отечественная эстрада, история России, народные традиции и российское кино. Ведущий Александр Махмич создал атмосферу дружеского соревнования, где каждый мог проявить эрудицию и открыть для себя новые факты о выдающихся женщинах русской культуры и истории.

По словам библиотекаря, такие мероприятия — важная часть социальной миссии учреждения. Специалисты стремятся обеспечить равный доступ к культурному досугу для всех категорий населения, включая пожилых людей и тех, кто ограничен в передвижении. Интеллектуальная активность и живое общение способствуют не только хорошему настроению, но и сохранению когнитивных функций.

Встреча стала частью комплексной программы СахОУНБ по созданию инклюзивной культурной среды и поддержке активного долголетия. Библиотека регулярно проводит выездные мероприятия в социальных учреждениях региона, адаптируя форматы под потребности разных групп населения.