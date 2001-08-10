Мастер-класс по китайской каллиграфии провели в Сахалинской библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоялся мастер-класс по китайской каллиграфии, посвященный наступающему Году Лошади по восточному календарю. Участники мероприятия не только познакомились с философией древнего искусства, но и создали собственные каллиграфические работы с традиционными пожеланиями.
Мероприятие, прошедшее 23 ноября, собрало в стенах главной островной библиотеки ценителей восточной культуры. Специалисты библиотеки познакомили гостей с историей и философскими основами каллиграфии, где каждый штрих отражает внутреннее состояние мастера, а инструменты становятся продолжением его души.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, участники мастер-класса узнали об особенностях традиционных материалов и техник. Гостям объяснили, чем рисовая бумага отличается от обычной и как правильно держать кисть для достижения совершенства в написании иероглифов.
Специалист СахОУНБ Мане Оганесян охарактеризовала китайскую каллиграфию как "танец души, медитацию в движении и диалог между человеком и вечностью". Под руководством опытного мастера каждый участник создал собственную каллиграфическую работу, изобразив символ Лошади - знака будущего года - и персональное пожелание счастья и удачи.
