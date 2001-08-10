Неизвестные рисунки Сахалина и Курил племянников Антона Чехова покажут в островном музее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске открывается экспозиция, посвященная творчеству художников Сергея Михайловича и Сергея Сергеевича Чеховых, которые в 1958 году совершили путешествие по Сахалину и Курильским островам. Выставка "Чеховы. 1958. Сахалин и Курилы" представит более 300 ранее не публиковавшихся графических работ, созданных по итогам этой поездки.

Организаторы приурочили выставку к юбилейному году Антона Павловича Чехова и VIII Международной научной конференции. Как сообщили ТИА "Острова" в музее книги А.П. Чехова, в течение двух месяцев художники посещали места, описанные в книге "Остров Сахалин", и делали зарисовки в различных техниках, включая акварель, уголь и карандаш.

Экспозиция включает работы из фондов музея, Российского государственного архива литературы и искусства, а также из частных коллекций. Посетители увидят не только изображения остатков каторжного прошлого острова, но и зарисовки развивающихся угольных предприятий, промыслового флота у острова Симушир и нефтяных объектов на севере Сахалина.

Помимо графических работ, выставка представит личные вещи семьи писателя, которые передала музею Валентина Яковлевна Чехова - жена Сергея Михайловича и мать Сергея Сергеевича. Открытие выставки состоится 19 сентября 2025 года, а экспозиция будет работать до 19 октября.