Сахалинская библиотека организует концерт ко Дню Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 мая в 18:30 в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Творческое объединение "АПОстров" подготовило специальную программу под названием "Песни Победы", которая обещает стать ярким событием для всех жителей региона.

На сцене выступят известные исполнители, такие как Вениамин Ким, Павел Гавриков, Вячеслав Юрьев, Ольга Грабко, Альберт Де и Евгений Кормщиков, а также группа "Варианты". Они представят зрителям авторские песни, посвященные темам войны, победы и любви. Концерт пройдет в конференц-зале СахОУНБ, что создаст атмосферу уюта и единения для всех присутствующих.

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ, вход на мероприятие будет свободным, однако организаторы установили возрастное ограничение - 12+. Для получения дополнительной информации о концерте, желающие могут обратиться по телефону +7 (4242) 45-25-54. Этот концерт станет отличной возможностью для сахалинцев вспомнить важные моменты истории и почтить память тех, кто сражался за мирное небо над головой.