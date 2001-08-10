Сахалинцев приглашают на тематическую встречу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, посвященное кофейной культуре, состоится 17 марта в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке в рамках проекта "Мир профессий". Начало в 14.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспертами выступят сотрудники кофейни "Киоск" - Дана Гришина и Анастасия Сарафанникова. Они расскажут о профессии бариста и поделятся секретами приготовления идеального кофе. Участники встречи получат исчерпывающую информацию о путях профессионального роста и обучения в кофейной индустрии, а также узнают действительно ли эта профессия может стать призванием по жизни.

Дана и Анастасия расскажут о разнообразии сортов кофе, методах его приготовления и напитках, создаваемых на его основе. В практической части встречи гости смогут увидеть демонстрацию одного из способов приготовления этого бодрящего напитка.

К участию приглашаются ученики средних и старших классов городских школ, а также жители и гости островной столицы.

Встреча пройдет в молодежном центре "Универсалка" (второй этаж СахОУНБ).