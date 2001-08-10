Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2024
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Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске
10:56, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины "Время выбирать"

На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тестирование, организованное Региональным центром Президентской библиотеки при СахОУНБ совместно с Избирательной комиссией Сахалинской области, проходило с 9 по 26 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Мероприятие собрало более 70 островитян из Корсаковского, Тымовского, Углегорского, Поронайского, Смирныховского районов и города Южно-Сахалинска.

Победителями стали:

I место - Дарья Синицына, школа с. Онор.

II место - Виктория Васильева, школа № 22 г. Южно-Сахалинск.

III место - Полина Тесликова, школа № 5 г. Южно-Сахалинск.

IV место - Даниил Матвеев, школа № 26 г. Южно-Сахалинска.

V место - Нилуфар Маджитова, школа № 5 г. Южно-Сахалинск.

Напомним, что участникам предлагалось проверить свои знания по избирательному праву России, истории выборов и законодательным актам страны ответив на 15 вопросов. Жители Сахалина могли пройти тестирование онлайн или в электронном читальном зале.

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