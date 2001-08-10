На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины "Время выбирать"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тестирование, организованное Региональным центром Президентской библиотеки при СахОУНБ совместно с Избирательной комиссией Сахалинской области, проходило с 9 по 26 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Мероприятие собрало более 70 островитян из Корсаковского, Тымовского, Углегорского, Поронайского, Смирныховского районов и города Южно-Сахалинска.
Победителями стали:
I место - Дарья Синицына, школа с. Онор.
II место - Виктория Васильева, школа № 22 г. Южно-Сахалинск.
III место - Полина Тесликова, школа № 5 г. Южно-Сахалинск.
IV место - Даниил Матвеев, школа № 26 г. Южно-Сахалинска.
V место - Нилуфар Маджитова, школа № 5 г. Южно-Сахалинск.
Напомним, что участникам предлагалось проверить свои знания по избирательному праву России, истории выборов и законодательным актам страны ответив на 15 вопросов. Жители Сахалина могли пройти тестирование онлайн или в электронном читальном зале.
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