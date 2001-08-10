Студентам рассказали об истории сахалинского кино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Устный журнал «Сахалин в кинематографе», организованный совместно с творческой мастерской «Европеец-Азиат» и Сахалинским кинодосуговым объединением провели специалисты главной областной библиотеки 21 ноября. Мероприятие было приурочено к 65-летию Сахалинского колледжа искусств и приближающемуся 100-летию островного кино. Участниками встречи стали студенты колледжа искусств, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Главный библиотекарь СахОУНБ Алена Позныхова рассказала о появлении первого кинотеатра и роли кинопередвижек на Северном Сахалине, а также о фильмах, снятых на острове в XX веке.

Слушатели узнали, что фильм Эльдара Рязанова «Остров Сахалин» (1954) не был первым фильмом, снятым на острове. В 1950 году вышел фильм «Далеко от Москвы», в котором сцены охинского нефтепромысла снимались в селе Восточное. Также студенты познакомились с фильмом «Пегий пес, бегущий краем моря». Было отмечено, что некоторые кадры фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1973) были сняты на острове Шикотан, а Сахалинский краеведческий музей стал гостиницей для высокопоставленных чиновников в фильме «Маньчжурский вариант» (1989).

Следующая «страница» устного журнала была посвящена современному киноискусству на Сахалине. Творческая группа «Европеец-Азиат» представила свои знаковые проекты, включая документальные фильмы «Битва за острова. Тихоокеанский реванш» (2020), «Ну что тебе сыграть про Сахалин?» (2022) и «Свои среди чужих» (2023).

Участники мероприятия первыми увидели кадры из будущего фильма, посвященного 100-летию кино на Сахалине. Елена Гурьянова поделилась информацией о текущих кинопроектах, которые проходят на Сахалине и дают возможность участникам проявить себя в качестве режиссеров и операторов.

Встреча завершилась знакомством с кинокамерами и пленками XX века. Эта тема вызвала оживленное обсуждение и интерес у студентов Сахалинского колледжа искусств.