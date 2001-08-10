Выставка музея книги Чехова открылась в галерее "Ясной Поляны" в Туле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставочный проект «Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве» открылся в галерее музея-заповедника «Ясная Поляна» в Туле. Экспозиция, объединившая 33 работы островных художников, организована музеем книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В преддверии юбилейного года писателя, его поездки на остров и выхода книги «Остров Сахалин» жители и гости Тулы могут познакомиться с далёким регионом, отражённым в живописи и графике, увидеть места, в которых когда-то побывал классик, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Среди основных сюжетов, представленных на выставке, — изображения островной природы и достопримечательностей региона, его богатая история, повествующая о прошлом и тех переменах, которые произошли на Сахалине. Работы из фондов музея книги и мастерских художников рассказывают о жизни населения острова конца XIX века. На полотнах А. А. Абрамова, В. Д. Бейбулатова, Дё Сон Ена, Н. В. Троегубовой и других авторов отражены бытовые сцены и пейзажные мотивы, описанные классиком. Художники передают настроение отдельных эпизодов книги, впечатления об упомянутых А. П. Чеховым местах или событиях.
— Символично, что теперь эти работы появились и в музее-усадьбе «Ясная Поляна», где однажды бывал А. П. Чехов в гостях у Л. Н. Толстого. Писателей связывали тесная дружба и схожие взгляды на гуманистические и социальные проблемы общества того времени, оба они обращались к теме каторги в своих произведениях. Также напомним, что в этом году в музее книги Чехова прошёл выставочный проект «БлагоТворители», посвящённый добрым делам великих писателей, на котором были представлены, в том числе, и подлинные предметы из музея-усадьбы «Ясная Поляна», — отметила директор музея книги Чехова Евгения Фирсова. Кроме того, она рассказала и о реализации стратегического проекта «Художники Сахалинской области», инициированного губернатором Валерием Лимаренко, в рамках которого организована выставка.
— Мы собрались, чтобы отпраздновать открытие уникальной выставки, которая посвящена путешествию великого писателя Антона Чехова на Сахалин. Этот остров, обрамлённый морскими волнами и заснеженными вершинами, стал не только сценой для его литературных размышлений, но и важным этапом в его судьбе. Сегодня перед туляками предстанут удивительные работы сахалинских художников, вдохновлённых этим путешествием. Каждая картина передаёт незабываемую атмосферу Сахалина и ту глубокую связь, которую Чехов установил с природой и людьми этого края. Отрадно, что эта выставка — не первый наш совместный проект с музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». И всегда наше сотрудничество дарит нам новые открытия и обогащает гостей наших выставок, как на Сахалине, так и в Туле, — сказала директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.
Отметим, что выставка «Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве» в Туле будет работать до 8 декабря. Сотрудничество между музеями продолжится и далее, руководители учреждений провели рабочее совещание, на котором обсудили проведение выставочно-просветительского проекта, посвящённого дружбе двух выдающихся писателей — в августе 2025 года исполнится 130 лет с первого очного знакомства Л. Н. Толстого и А. П. Чехова. Мероприятия, приуроченные к этой дате, пройдут на территории «Ясной Поляны» и в Сахалинской области.
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