Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 сентября с 12:00 до 17:00 часов в городском парке Южно-Сахалинска состоится V фестиваль семейного чтения «Книжный парк». В этом году он приурочен к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Главными героями фестиваля станут персонажи сказок великого поэта, известные каждому с детства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской областной детской библиотеки.

Более 20 познавательных площадок подготовили для гостей фестиваля его организаторы - Сахалинская областная детская библиотека при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, АНО «Центр чтения», компания «GS Group» и другие партнёры.

Детей и взрослых ждут игротека «Сказки Пушкина», биолаборатория «Дуб зелёный», мастерская от кафедры русского языка и литературы СахГУ «Пушкинский дом», беби-театр «Кот учёный», фотокросс с элементами квеста «Идёт направо…», «Сказка о рыбаке и рыбке» на нивхском языке в исполнении этнокультурного центра «Люди Ых миф» («Люди Сахалина»), «Онегинский баТТл» для подростков, парад пушкинских образов «Пушкин в городе».

Для девчонок и мальчишек от 5 лет и старше, а также их родителей будет работать интерактивно-развлекательная площадка «Портал в Лукоморье», мастер-класс «Царевна Лебедь», они смогут совершить путешествие в волшебный мир сказок Александра Сергеевича Пушкина, поучаствовать веселых конкурсах и играх; все эти мероприятия проведет модельная центральная детская библиотека г. Невельска.

Площадку «Погружение в тифломир» подготовила Сахалинская областная специальная библиотека для слепых, специалисты которой представят выставку книг специальных форматов «Пушкин и К*», раскраски по контуру, «черный» ящик и печатную машинку с азбукой Брайля.

Компания «GS Group» с помощью новых технологий представит приёмы погружения в чтение: поэтический робот, планетарий «Саша П. – суперзвезда», логопедическую диагностику по сказкам «Свет мой зеркальце, скажи…», 3D-мастерскую «Профиль Пушкина» и другие увлекательные площадки.

Специальные гости фестиваля – популярные авторы детской литературы Анастасия Орлова, Алексей Олейников, Хельга Патаки – проведут встречи с читателями. На книжной ярмарке можно будет купить книги издательств «Настя и Никита», «Волки на парашютах», «Архипелаг», «Книжный дом Анастасии Орловой» и других.

Накануне, 20 сентября, состоится профессиональная программа «Книжного парка» для специалистов детского чтения, участники которой представят современные методы приобщения к чтению детей и родителей.

Благодаря финансовой поддержке правительства Сахалинской области V фестиваль семейного чтения «Книжный парк» расширяет географию. После островной столицы команда фестиваля отправится к читателям в г. Курильск и г. Поронайск, где состоятся встречи с авторами и творческие мастерские, а также методические встречи для специалистов детского чтения.