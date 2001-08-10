«В кругу друзей»: Сахалинской областной универсальной научной библиотеке исполнилось 77 лет со дня основания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечер, посвященный этому памятному событию, прошел 12 августа в главной библиотеке острова. Гостями мероприятия стали ветераны библиотечного дела, ее партнеры, волонтеры культуры и давние друзья библиотеки.
Во вступительной речи директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Валентина Малышева подчеркнула символическое значение цифры семь, которая часто ассоциируется с завершенностью и считается счастливой:
— В этом году библиотеке исполнилось 77 лет, поэтому было решено организовать праздничный вечер и выразить благодарность нашим партнерам, волонтерам и ветеранам библиотечного дела — всем тем, благодаря кому наша библиотека стала такой, какая она сейчас есть, — подчеркнула руководитель библиотеки.
Также, Валентина Малышева отметила, что все угощения на столах гостей были приготовлены руками библиотекарей.
Со словами поздравления выступил председатель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов, руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» в Сахалинской области Андрей Фугенфиров. Он отметил значимость учреждений культуры нашего региона, среди которых Министерство культуры и архивного дела, музеи и библиотеки. По словам выступающего, Сахалинская областная универсальная научная библиотека сохраняет лидерство в цифровом пространстве.
Также на встрече благодарственными письмами были награждены 40 представителей партнерских организаций и волонтеров культуры. Они поздравили библиотеку с днём рождения и вручили подарки.
Мероприятие дополнили творческие номера в исполнении Александра Гаврикова, Лады Мильченко, Дины Шамрай, Анатолия Балла и Надежды Жамьяновой.
В завершение встречи, старейшие специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки — Ольга Полякова и Ирина Кокорина выступили с теплыми поздравлениями.
Также в честь 77-летия библиотеки специалисты посадили куст керрии в сквере главной книжной сокровищницы острова. Эта традиция зародилась много лет назад и продолжает радовать посетителей своей красотой и уютом.
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