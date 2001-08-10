В Южно-Сахалинске в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Засушенные цветы, листья, веточки, водоросли, кора деревьев. Флористические коллажи из этих разнообразных материалов представлены на персональной выставке Валентины Жуковой «Автограф природы». Экспозиция открылась в арт-галерее «Город художников» на 2 этаже ТРК "Сити Молл", рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Валентина Жукова – член Профессионального союза художников России и Международной творческой Ассоциации фитоколлажистов. Она представила на выставке более 40 произведений, созданных в период с 2012 по 2024 годы. Большинство работ экспонируются впервые, что делает выставку особенно значимой для зрителей и ценителей искусства.

Каждый коллаж Валентины Жуковой – это уникальное произведение, в котором краски гармонично сочетаются с природными элементами, создавая впечатление глубины и объёма.

– Природа Сахалина – мой неизменный источник вдохновения. В каждом цветке, каждом листе я вижу красоту и уникальность нашего острова и стремлюсь передать эту магию в своих работах, – отметила художница. – Я хочу поблагодарить всех, кто помог воплотить в жизнь эту выставку. Без вашей поддержки и веры в мой труд это было бы невозможно. Огромное спасибо за возможность поделиться с вами частичкой природы нашего прекрасного острова.

Персональная выставка Валентины Жуковой организована Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Экспозиция будет работать до 21 августа.

Напомним, что с 2023 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко реализуется региональный стратегический проект «Художники Сахалинской области», направленный на всестороннюю поддержку местных художников.