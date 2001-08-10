В Южно-Сахалинске в "Городе художников" открылась выставка Валентины Жуковой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Засушенные цветы, листья, веточки, водоросли, кора деревьев. Флористические коллажи из этих разнообразных материалов представлены на персональной выставке Валентины Жуковой «Автограф природы». Экспозиция открылась в арт-галерее «Город художников» на 2 этаже ТРК "Сити Молл", рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.
Валентина Жукова – член Профессионального союза художников России и Международной творческой Ассоциации фитоколлажистов. Она представила на выставке более 40 произведений, созданных в период с 2012 по 2024 годы. Большинство работ экспонируются впервые, что делает выставку особенно значимой для зрителей и ценителей искусства.
Каждый коллаж Валентины Жуковой – это уникальное произведение, в котором краски гармонично сочетаются с природными элементами, создавая впечатление глубины и объёма.
– Природа Сахалина – мой неизменный источник вдохновения. В каждом цветке, каждом листе я вижу красоту и уникальность нашего острова и стремлюсь передать эту магию в своих работах, – отметила художница. – Я хочу поблагодарить всех, кто помог воплотить в жизнь эту выставку. Без вашей поддержки и веры в мой труд это было бы невозможно. Огромное спасибо за возможность поделиться с вами частичкой природы нашего прекрасного острова.
Персональная выставка Валентины Жуковой организована Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Экспозиция будет работать до 21 августа.
Напомним, что с 2023 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко реализуется региональный стратегический проект «Художники Сахалинской области», направленный на всестороннюю поддержку местных художников.
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