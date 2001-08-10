В Южно-Сахалинске открылась выставка к Международному дню коренных народов мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Открытое сердце народа» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 15 июля. Участниками встречи стали представители 12-го главного управления Министерства обороны Российской Федерации, общественной организации «Университет серебряного возраста», Этнокультурного центра коренных малочисленных народов Севера «Люди Ых миф», областного Центра народного творчества и читатели библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Приветствуя гостей председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Майя Кириллова отметила многообразие народов островного региона и уникальность их культур, а также особо подчеркнула вклад СахОУНБ в укрепление межнациональной дружбы, солидарности и добрососедства.

Председатель совета регионального движения «Союз коренных народов Сахалина» Светлана Санги выразила благодарность за организацию выставки, подчеркнув важность популяризации знаний о культурах коренных этносов.

- Благодаря этнокультурным центрам, общественным организациям и учреждениям культуры мы можем изучать и гордиться наследием коренных народов Сахалина. - отметила Светлана.

Директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Валентина Малышева рассказала, что для библиотекарей крайне важно сохранять и распространять среди населения все те крупицы информации, которые содержатся в печатных изданиях и аудиоматериалах.

- Это является нашей основной задачей, и библиотеки по всей России активно её выполняют. Наша главная цель — сохранение самобытной культуры всех народов, проживающих на территории региона, и особенно коренных жителей Сахалина, - заключила руководитель библиотеки.

С обзором выставки выступила главный библиотекарь отдела краеведения СахОУНБ Алёна Позныхова. Она сообщила, что мероприятие подготовлено при содействии областного Центра народного творчества, Этнокультурного центра «Люди Ых миф» и городского дома культуры «Родина».

В центральной части экспозиции представлены официальные документы, связанные с важными датами в направлении популяризации знаний о коренных этносах мира и Сахалинской области. Например, библиографический указатель «Хранители седой старины: коренные малочисленные народы Севера Сахалинской области», опубликованный в 2014 году. В него вошли монографии, энциклопедии, справочники и научно-популярные издания, а также статьи из сборников и периодических изданий, посвящённые народам, исконно населяющим острова: нивхам, уйльта (орокам), эвенкам и нанайцам. В указателе рассматривается археология, антропология, история, демография и культурное развитие коренных народов Сахалина с древних времён до наших дней. Всего в указателе представлено более трех тысяч библиографических записей.

Экспозиция дополнена QR-кодом, по которому можно перейти и ознакомиться с проектом отдела краеведения СахОУНБ «Коренные этносы Сахалина». Он содержит информацию об основных исторических событиях, культуре коренных жителей островов, а также о жизни и достижениях выдающихся личностей.

Среди новых изданий был отмечен сборник «Коренные малочисленные народы Севера Сахалинской области: история в документах, 1925–1941 гг.». Он освещает историю коренных этносов региона. Также на выставке представлены книги об истории и культуре коренных народов Сахалина: нивхов, нанайцев, эвенков, уйльта и айнов.

В монографии Чунера Таксами «Этническая культура нивхов» рассматриваются основные черты общественного строя и традиционные элементы культуры народов Тихоокеанского Севера. Книга Сергея Скоринова «Мифология и обрядовая культура у нивхов» продолжает эту тему. Новая монография Надежды Лайгун «Нивхская антропонимия» описывает образование личных имен у коренного населения острова.

В центре выставки, посвящённой уйльта, находится монография Людмилы Миссоновой «Уйльта Сахалина: большие проблемы малочисленного народа». Эта работа освещает ключевые аспекты жизни оленеводческого народа.

Раздел об истории и культуре айнов включает монографии, словари и фольклорные сборники. Монография «Небесные спутники айнов» - результат многолетнего сотрудничества петербургского (ранее хабаровского) старшего научного сотрудника отдела этнографии Сибири МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, кандидата исторических наук, доцента Марины Осиповой и преподавателя Сахалинского колледжа искусств, этномузыковеда, кандидата искусствоведения Натальи Мамчевой.

К 90-летию прозаика, поэта и общественного деятеля Владимира Санги представлен библиографический указатель «Деятели Сахалинской области». В него вошли 657 источников: произведения автора, литература о его жизни и творчестве, справочные издания.

Кроме прочего, экспозиция включает первую книгу Санги «Нивхские легенды», изданную в 1961 году. Дополняют выставку книги о жизни и творчестве автора, сборники его произведений и последняя переизданная книга «У истока», вышедшая в текущем году.

Экспозиция расположена в фойе первого этажа СахОУНБ, с ней можно ознакомиться до 30 августа.