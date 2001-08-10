Сахалинские автоинспекторы задержали 59 водителей за грубые нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за последние дни произошло несколько ДТП с пострадавшими, а сотрудники ГИБДД выявили сотни нарушений правил дорожного движения. Особую тревогу вызывают 27 водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, в ходе профилактических рейдов инспекторы зафиксировали 344 нарушения ПДД. Среди наиболее серьезных - 32 случая управления транспортом без прав или после лишения водительского удостоверения, 11 фактов выезда на встречную полосу и 20 нарушений, связанных с тонировкой стекол.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили безопасности детей - 11 водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Также инспекторы составили 13 административных протоколов за неуплату штрафов в установленный срок. В результате рейдов 27 автомобилей нарушителей отправили на специализированную стоянку. В настоящее время полицейские продолжают профилактическую работу на дорогах региона.