Тихоокеанское
информационное агентство
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09:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские автоинспекторы задержали 59 водителей за грубые нарушения ПДД

Сахалинские автоинспекторы задержали 59 водителей за грубые нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за последние дни произошло несколько ДТП с пострадавшими, а сотрудники ГИБДД выявили сотни нарушений правил дорожного движения. Особую тревогу вызывают 27 водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, в ходе профилактических рейдов инспекторы зафиксировали 344 нарушения ПДД. Среди наиболее серьезных - 32 случая управления транспортом без прав или после лишения водительского удостоверения, 11 фактов выезда на встречную полосу и 20 нарушений, связанных с тонировкой стекол.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили безопасности детей - 11 водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Также инспекторы составили 13 административных протоколов за неуплату штрафов в установленный срок. В результате рейдов 27 автомобилей нарушителей отправили на специализированную стоянку. В настоящее время полицейские продолжают профилактическую работу на дорогах региона.

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