На Сахалине стартуют соревнования по экстрим-эндуро NPR 2025

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 26 по 29 июля на Сахалине пройдут традиционные соревнования по экстрим-эндуро NPR 2025. Участникам предстоит преодолеть живописные трассы на мотоциклах, демонстрируя мастерство и выносливость.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, торжественное открытие соревнований состоится 26 июля в 12:00 на аэродроме "Пушистый" в Корсаковском районе. Посетители смогут увидеть зрелищные заезды по специально подготовленной трассе и поддержать спортсменов.

Экстрим-эндуро проводят в островном регионе уже более десяти лет. За это время в гонках приняли участие тысячи любителей и профессионалов. Особенность соревнований - разнообразные трассы, рассчитанные на разный уровень подготовки. Победителей ждут ценные призы от партнеров мероприятия. Желающие принять участие могут зарегистрироваться на официальном сайте соревнований.