Сахалинские читатели пообщались с писателями-фантастами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча с писателями Сергеем Чекмаевым и Антоном Первушиным состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 14 июля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Гости рассказали об участии в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг», обсудили различные аспекты будущего человечества. Они затронули тему технологических инноваций, климатических изменений, демографических тенденций и заботы о здоровье. Авторы отметили, что люди находятся на пороге долгой жизни, и средний возраст скоро превысит сто лет.
- Сегодня перед наукой стоит задача не только продлить жизнь, но и сохранить её качество. В этом случае возраст дожития станет «золотым этапом созидательной жизни», а пенсия по старости превратится в награду за творческие успехи, спортивные достижения и научные открытия, — отметили писатели.
В фонде СахОУНБ есть книги обоих авторов: фантастические повести и рассказы Сергея Чекмаева, а также романы Антона Первушина. Сам Антон Первушин посоветовал ознакомиться с его книгой «Юрий Гагарин: один полёт и вся жизнь: полная биография первого космонавта планеты Земля». Она представляет собой полную биографию первого космонавта Земли. Это исследование, несмотря на отсутствие иллюстраций, глубоко затрагивает душу читателя.
Писатели также являются членами Ассоциации творческих деятелей — организации, которая объединяет представителей различных видов искусства для сохранения и популяризации русской культуры и традиций на территории всей страны.
- В скором времени на Сахалине откроется региональное отделение Ассоциации, которое объединит местных деятелей культуры, поддерживающих традиционные культурные и нравственные ценности. Несмотря на то, что культурная атмосфера островного региона уже достаточно патриотична, создание этой организации будет полезным. У творческих людей появятся новые возможности, - заявил организатор встречи, общественный деятель и сахалинский писатель Денис Чернов.
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