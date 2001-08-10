Сахалинцев приглашают на книжную выставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционная выставка, приуроченная к Международному дню коренных народов мира (отмечается 9 августа), откроется 15 июля в 17.00 в главной островной библиотеке. Экспозиция «Открытое сердце народа» отражает особенности истории и культуры коренных народов Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В этом году главными темами выставки стали Международное десятилетие языков коренных народов, история создания нивхского алфавита и деятельность нивхского писателя Владимира Санги.

Выставка включает документы по истории, культуре, лингвистике, фольклору, учебные пособия, словари и разговорники по языкам коренных народов Сахалина и единственную газету на нивхском языке «Нивх Диф» (Нивхское слово). Многие книги из фонда ценных и редких документов главной библиотеки Сахалина будут представлены впервые.

Кроме того, гости смогут увидеть традиционные предметы и костюмы коренных малочисленных народов Севера.

Куратор выставки, главный библиотекарь СахОУНБ Алена Позныхова отметила, что экспозиция является частью огромной работы по сохранению традиционного образа жизни, родных языков и культуры коренных народов Севера, развернутой в островном регионе, в том силе по поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Открытие пройдет в фойе 1-го этажа СахОУНБ. Выставка будет работать до 30 августа.

Дополнительная информация и справки по телефонам: +7 (4242) 45-25-37, 45-25-38.