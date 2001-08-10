Народная поэтесса Якутии Наталья Харлампьева встретилась с сахалинцами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первых числах июня по приглашению ответственного секретаря регионального отделения Союза писателей России Николая Тарасова Сахалинскую область посетили именитые гости. Ими стали якутская народная поэтесса Наталья Харлампьева и руководитель проектного офиса по организации творческих командировок Ассоциации союзов писателей и издателей России Мария Базалеева. Литераторы посетили невельскую Модельную центральную районную и областную универсальную научную библиотеки, кафедру русского языка и литературы СахГУ и приняли участие во Всероссийской акции «Декламируй», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Встречи были наполнены душевной теплотой, проникновенным чтением стихов на русском и якутском языках, разговорами о литературе в целом и о жизни якутского народа.

Неизгладимое впечатление гости произвели на студентов-филологов. В своей отзыве, размещенном в телеграм-канале образовательного учреждения второкурсница Алена Шорникова пишет: «Странное дело… Утро, жаркий июнь, ты спешишь на занятие и даже не подозреваешь, что через несколько мгновений поэтическое заклинание, произнесенное таинственной гостьей, распахнёт ворота в царство льда и мороза. Городской шум сменится хрустом снега под ногами, а высокие дома - горными массивами, и прежде синий небосвод вдруг озарится переливающимся фонтаном красок северного сияния…

Таинственную гостью, что прочла заклинание, зовут Наталья Ивановна Харлампьева и, будучи якутской поэтессой, она смогла своим творчеством привнести на нашу встречу атмосферу суровой, но магически очаровательной Якутии… Также важную лепту в атмосферу мероприятия внесла Мария Владимировна Базалеева, рассказавшая студентам филологического направления о различных поэтических и писательских объединениях, которые помогают в дальнейшем развитии молодых талантов».

Завершающая встреча прошла в СахОУНБ 6 июня, в день празднования 225-летия Пушкина. Гости приняли активное участие в мероприятиях библиотеки. Наталья Харлампьева прочитала стихи о Пушкине Андрея Дементьева «А мне приснился сон», рассказала о нескончаемой любви якутских читателей к творчеству великого поэта, а Мария Базалеева осветила историю объединения разных творческих союзов на платформе АСПИР.

На творческой встрече с читателями СахОУНБ гости поделились впечатлениями от своей сахалинской командировки, подарили библиотеке книги поэтессы с именными автографами и получили в подарок книги, изданные на Сахалине.