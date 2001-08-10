В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Презентация сборника прозы и поэзии «Голос юности» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 13 февраля. Участниками встречи стали авторы издания, участники областного литературного объединения «Лира» и постоянные читатели библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В сборник «Голос юности» вошли стихи и проза победителей областного литературного конкурса, проведенного в 2023 году Сахалинской областной универсальной научной библиотекой при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. В конкурсе приняли участие более 50 авторов из разных регионов России и островной области. Жюри утвердило короткий список из 25 финалистов.
Лауреатами конкурса в номинации «Малая проза» стали Ольга Бойцова (п. Ольховка, Новосибирская область), Лана Земницкая и Анастасия Криулькина (Южно-Сахалинск). Лауреатами конкурса в номинации «поэзия» признали Евгению Богацкую (г. Владивосток), Лидию Мамаеву (п. Колывань, Новосибирской области) и Анжелику Тивари (г. Южно-Сахалинск). Стоит отметить, что разу двое победителей литературного конкурса «Голос Юности» стали дебютантами раздела прозы в № 1 журнала «Дальний Восток». Рассказы Анастасии Криулькиной «Фотография» и Ланы Земницкой «Доска Уиджи» привлекли внимание главного литературного журнала Дальнего Востока.
С приветственным словом выступил член жюри и составитель сборника, ответственный секретарь Сахалинского регионального отделения Союза писателей России, Николай Тарасов. Он отметил, что данный сборник стал уже восьмым, опубликованным по результатам литературного конкурса, а открытие новых талантливых авторов – это всегда радостное событие. Также писатель подчеркнул, что несмотря на обилие современных печатных изданий, именно проведение конкурсов позволяет объективно оценить и отобрать лучшие литературные произведения. По словам автора, он сам открывает для себя новые таланты и не устает восхищаться их творчеством.
Также на презентации присутствовала член конкурсного жюри, писательница Анна Сафонова. Она отметила, что с каждым годом количество участников конкурса неуклонно растет. Также Анна упомянула, что у молодого поколения есть свой голос, и выразила надежду, что этот голос станет сильным и уверенным.
Некоторые из молодых авторов-прозаиков и поэтов, произведения которых были опубликованы на страницах нового сборника, приняли участие в презентации. Им были торжественно вручены экземпляры книги.
Одним из участников презентации стала Анастасия Криулькина, которая рассказала о своем творческом пути. Она начала писать еще в детстве, создавая стихи и прозу. Только во время учебы в университете ей удалось развить свой литературный вкус, познакомиться с творчеством других писателей и философов. Благодаря этому ее стиль сформировался и со временем окреп, и она решила поделиться своим творчеством с более широкой аудиторией.
Лана Земницкая, ещё один автор, рассказала, что начала писать ещё в детстве и довольно рано перешла от стихов к прозе. К настоящему моменту у неё уже опубликовано три книги, а четвёртая находится в процессе подготовки к печати.
В завершение вечера музыкальные подарки всем присутствующим сделала группа «Седьмая база». В их исполнении прозвучали композиции «Ангелы», «Красивая сказка», «Девочка-солнце» и другие авторские произведения.
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