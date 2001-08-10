Тихоокеанское
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7 Февраля 2023
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10:33, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Юные сахалинцы проверили свои знания по истории Сталинградской битвы

Юные сахалинцы проверили свои знания по истории Сталинградской битвы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Исторический квиз "Февраль! Сталинград! Победа!" прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 3 февраля. Инициатором и разработчиком материалов мероприятия выступил Региональный центр Президентской библиотеки "Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова" Республики Хакасия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Участниками викторины стали воспитанники "Центр содействия семейному устройству "ЗВЁЗДНЫЙ". Разделившись на две команды, ребята ответили на вопросы, посвященные Сталинградской битве. В ходе встречи они узнали подробности немецкого плана по уничтожению Сталинграда, самом кровопролитном бое в районе Котельниково. А также почему горела река Волга, какие подвиги совершали рабочие сталинградских заводов и герои обороны Сталинграда. Особый интерес у ребят вызвали задания, связанные с просмотром отрывков из кинофильмов.

В завершение встречи команды были награждены грамотами: 1 место заняла команда "Спортики ЮС", 2 место команда "Сигма".

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