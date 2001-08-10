Одна из лучших флейтисток мира даст концерт на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ирина Стачинская – одна из лучших флейтисток мира, лауреат международных конкурсов, солистка Московской Филармонии, преподаватель МГИМ им. А.Г.ШНИТКЕ и МГИК и кандидат искусствоведения прилетает на Сахалин и дает в рамках Рождественского фестиваля на Сахалине и в рамках Всероссийского фестиваля "Brass Days", при поддержке Президентского фонда культурных инициатив два разных концерта 23 и 24 декабря в соборе Святого Иакова на проспекте Победы 26Б.

Первый из двух разных концертов фестиваля пройдет в пятницу 23 декабря в 19:00 в собор под названием "Музыка великих к Рождеству - орган и флейта", где услышите музыку балета "Щелкунчик" Чайковского - Танец пастушков, Арабский танец, Па де де - Адажио, "Аве Марию" Каччини и Бах-Гуно, музыку Баха, Телемана и других великих композиторов.

Второй концерт фестиваля пройдет в субботу 24 декабря в 18:00 под названием "Музыкальный Сочельник Рождества - орган, флейта и тенор" где услышите музыку балета "Щелкунчик" Чайковского - Танец Феи Драже, Китайский танец, Вальс цветов, "Аве Марию" Шуберта и музыку Баха, Генделя, Дебюсси, Масне и других мировых композиторов и сыграют и известные рождественские песни вместе с вокалистом тенором Николаем Сементьевым. Праздник Рождества продолжается ночной рождественской службой в 22:00.

Известная российская флейтистка Ирина Стачинская с 6 лет обучалась в МССМШ имени Гнесиных (класс блок-флейты профессора Ивана Пушечникова). В 10 лет Ирина стала победительницей международного музыкального конкурса "Musicalia" в городе Афины в 2000 г. (Лауреат I премии), представляя класс профессора В.Л. Кудри.

В 2005 году, в 15 лет Ирина поступила в РАМ им.Гнесиных, став самой юной студенткой ВУЗа. В этом же году Ирина получила место солистки в МГСО для детей и юношества.

Год спустя состоялась встреча со знаменитым флейтистом современности Джеймсом Голвеем (James Galway) на его мастер-классе в Веггисе в Швейцарии. Маэстро обратил внимание на юное дарование и сразу после курса, по его ходатайству, компании "Muramatsu", "Lafin" и "Musik Bertram" подарили Ирине серебряную флейту.

В 2006 году Ирина выигрывает на конкурсе место солистки в оркестре Московской Филармонии. Так стала Ирина в возрасте 16 лет самой юной солисткой оркестра за всю его историю.

В 2009 г. Ирина представляла Россию на Международном молодёжном фестивале искусств во Франции (г. Канны). В этом же году с составе "KUI" трио Ирина получила золотой диплом Международного Web конкурса в Нью-Йорке "Music Golden Trophy".

В 2010 году Ирина стала на фестивале в Швейцарии победительницей номинации «Восходящая звезда» (“Rising star”), присуждённой сэром Джеймсом Голвеем, после чего Ирина неоднократно выступала на его ежегодном фестивале в Швейцарии.

Ирина является лауреатом престижного конкурса флейтистов Максенса Ларрие (г. Ницца, 2011 г.) и лауреатом I премии Международного конкурса "Классическое наследие" (Москва - 2004 г.) представляла Россию на Международном молодежном фестивале искусств в Канне (Франция)В 2014 году Ирина стала артисткой фирмы Powell, и до сих пор она представляет фирму Powell по всему миру и играет на золотой флейте 14K. С успехом прошли сольные выступления Ирины на Национальных Флейтовых Конвенциях в Чикаго (2014 г.) и в Вашингтоне (2015 г.), а также гастрольные туры в Японии и Южной Корее.

Ирина записала в мае 2016 года совместный альбом «Русские Грезы» с выдающимся мировым пианистом Филиппом Молла, который аккомпанировал известным мировым исполнителям как Джесси Норман, Джеймс Голуэй, Чон Кён Хва, Анне-Софи Муттер, Акико Суванаи, Хокан Хагегорд, Андреа Дука-Лёвенштайн и другим.

В 2017 году под руководством Жана Феррандиса Ирина закончила аспирантуру Высшей школы музыки им. Альфреда Корто в Париже и сосредоточилась на сольной карьере.

Выступала с Камерным оркестром театра Ла Скала, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия», оркестрами Нижегородской, Курской, Новосибирской и Томской филармоний, Дальневосточным академическим симфоническим оркестром и другими коллективами.

Сотрудничала с известными мировыми и российскими музыкантами, среди которых Теодор Курентзис, Давиде Формизано, Жан Феррандис, Филлип Молл, Артур Юссен, Харриет Крайг, Аманда Холл, Юлия Хаген, Ирина Люпинес, Паулине Заксе, Александр Гиндин, Дмитрий Илларионов, Михаил Турпанов, Никита Борисоглебский, Дмитрий Коган, Денис Буряков, Айдар Гайнуллин и другие.

В 2018 году дебютировала на Радио Франс и на престижном фестивале в Кухмо (Финляндия).Дает мастер-классы в России и за рубежом – в Манхэттенской школе музыки в Нью-Йорке, Истменской школе музыки в Рочестере (США), Токийском университете, Университете Тайбэя (Китай), Новосибирской, Нижегородской и Казанской консерваториях, Красноярском институте искусств.

Ирину часто приглашают в состав жюри престижных конкурсов в России, Европе, Японии и Америке.

Участница программы "Всероссийские филармонические сезоны" Московской филармонии при поддержке Министерства культуры РФ.

Инициатор и руководитель фестивалей флейтовой музыки в Москве и Нижнем Новгороде. Активно сотрудничает с Московским флейтовым центром.

С сентября 2020 года Ирина преподает на кафедре Духовых и ударных инструментов в Московском государственном институте культуры. С сентября 2021 является преподавателем по классу флейты Московского Государственного Института Музыки им.А.Г.Шнитке.

В апреле 2022 с большим успехом прошёл Всероссийский Форум "Молодость.Творчество.Мастерство", где Ирина выступила в роли руководителя проекта, президента форума и председателя жюри. Форум направлен на поддержку, выявление и развитие молодых талантов Югры и России.

В мае 2022 года Ирина защитила диссертацию и удостоена звания кандидата искусствоведения.