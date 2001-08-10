В горпарке Южно-Сахалинска открылась выставка о коренных народах Севера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 декабря в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина прошла презентация фотовыставки «Коренные малочисленные народы Севера на Сахалине», приуроченная к Году культурного наследия народов России, рассказали ТИА "Острова" в государственном историческом архиве Сахалинской области.
Островные архивисты подготовили комплекс фотоматериалов о трудовой деятельности, праздничных мероприятиях и бытовом укладе коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области. Помимо фотографий посетители выставки смогут увидеть редкие киносюжеты из жизни КМНС, достаточно лишь отсканировать QR коды, представленные на уличных стендах.
Как отметила заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Светлана Аленькова, сохранение и популяризация истории быта и традиций коренных малочисленных народов Севера, живущих в Сахалинской области, является одной из важнейших задач. Благодаря этой выставке мы можем увидеть уникальные фотографии представителей КМНС, лучше узнать их традиционный жизненный уклад.
В рамках проекта «Истории связующая нить» исторический архив совместно с городским парком культуры и отдыха каждый квартал презентует выставочные проекты, посвященные истории Сахалинской области.
Стоит отметить, что все выставки дополнены QR- кодами, с помощью которых посетители парка могут увидеть уникальные архивные киносюжеты из жизни островного региона.
Фотовыставка «Коренные малочисленные народы Севера на Сахалине» расположена вдоль аллеи парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина со стороны Коммунистического проспекта и доступна всем желающим.
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