На Сахалине запущена акция #ПушкинВслух ко дню рождения поэта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева запустила онлайн-акцию #ПушкинВслух, приуроченную ко дню рождения писателя. Она призвала островитян делиться в соцсетях видео, на которых они читают любимые стихотворения русского классика.

Первой участницей акции стала сама министр. Она опубликовала ролик, в котором читает стихотворение "Если жизнь тебя обманет…".

- Давайте вместе считать мгновения до дня рождения нашего драгоценного классика литературы Александра Сергеевича Пушкина!

До 6 июня (включительно) присоединяйтесь к нашей акции #ПушкинВслух. Запишите на видео и разместите в своих социальных сетях, как вы читаете любимое произведение Александра Сергеевича. Отметьте аккаунт @sakhminobr или мой личный канал, – написала Анастасия Киктева в своем тг-канале "Будни министра" (https://t.me/budni_ministra/570).

Она добавила, что самые яркие и трогательные видео-декламации будут размещены в официальных аккаунтах минобра. Свои работы можно сопроводить хэштегами #Сахалинцы_читают_Пушкина #читаю_Пушкина.

Пушкинский день России (День русского языка) отмечается ежегодно 6 июня. В этот день по всей стране проходят различные культурные мероприятия, посвященные творчеству поэта, литературе и русскому языку.