Чехов-центр приступил к работе над Алыми парусами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К грандиозной премьере, которая откроет 92-ой театральный сезон, в Сахалинском Международном театральном центре им. А.П.Чехова начали готовиться уже сегодня. В начале октября островных зрителей ждет масштабная постановка мюзикла Максима Дунаевского «Алые паруса», написанного по одноименной повести Александра Грина (стихи и либретто Михаила Бартенева и Андрея Усачева). Это стало возможным благодаря поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

Режиссер-постановщик спектакля – Сусанна Цирюк, лауреат высшей театральной награды России – национальной премии «Золотая маска», автор русских переводов мюзиклов (самый известный переведенный на русский хит из мюзикла «Нотр Дам де Пари» – «Belle»). Вместе с музыкальным руководителем сахалинского театра Александрой Чопик в минувшие выходные режиссер-постановщик провела кастинг для будущего спектакля. На роль маленькой Ассоль было прислано около 100 заявок.

Сусанна Цирюк рассказала, что была потрясена количеством талантливых детей на Сахалине: «Выбор был очень непростым. К роли довольно высокие требования не только по вокалу и хореографии, но и по облику, а также возрасту. Ведь это не просто участие ребенка в спектакле, это три полноценные сцены с драматическим текстом, вокалом, хореографией. Взрослая сложная роль на маленькую девочку».

Отбор проходил в два этапа: сначала юным претенденткам предлагали разучить и записать на видео одну из арий юной Ассоль, затем 10 финалисток пригласили в театр на очный этап отбора. По итогам прослушиваний на роль утвердили Арину Таратухину, Виолетту Климкову и Ксению Немцеву.

Через вокальные пробы прошли и актеры Чехов-центра. В постановке будут заняты почти все артисты островного театра. Сусанна Цирюк отметила, что сахалинская труппа – очень сильная, иначе она бы не стала предлагать в работу «Алые паруса»: «Я была здесь на постановке новогоднего мюзикла “Зимний вечер в кабаре” два с половиной года назад, я знаю, на что способны артисты. За это время появились новые молодые лица, с которыми мы сейчас знакомимся поближе через читки, через уроки вокала. Мюзикл в драматическом театре интересен тем, что здесь другие акценты, другая структура. Вокал не является самоцелью, но подается через проживание, через энергетику, через осмысленность. Я уверена, что будет бомба!».

Постановочная команда спектакля – уже сработанный тандем: музыкальный руководитель – Александра Чопик, над сценографией и костюмами для постановки трудится главный художник Чехов-центра Кирилл Пискунов, хореографом выступит Антон Дорофеев, а художником по свету станет Алексей Тарасов. Премьера мюзикла запланирована на 8 и 9 октября 2022 года.