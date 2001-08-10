Сахалинцам рассказали о традиционном русском костюме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция "Русский традиционный костюм" прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 января. Участниками мероприятия стали представители региональной общественной организации Квилт-студия "Лоскутный остров", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Встреча стала первой из серии запланированных лекций по народному искусству в рамках культурно-образовательного проекта «Русская традиционная художественная культура», инициированного СахОУНБ.

Участники мероприятия познакомились с национальной одеждой как важной составляющей частью традиционной культуры. Также для гостей провели обзор книжной тематической выставки. Вниманию зрителей были представляли издания, раскрывающие взгляд художников на русский костюм, а также книги, иллюстрирующие коллекции ведущих музеев России, среди которых «Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX-нач. ХХ вв.» Масловой Г.С., «Русская традиция. Крестьянский мир. Живопись и графика», «Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия» и другие.

После экспонирования издания будут находиться в свободном доступе в зале им. А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ), некоторые из них их можно брать на дом.

Следующая лекция «Русский орнамент» пройдет в феврале текущего года. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-46.