Южносахалинцев приглашают на концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концерт "Моцарт. Реквием" 6 декабря пройдет в конгресс-холле ТДЦ «Столица». Начало в 19.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Произведение великого композитора будет исполнено Южно-Сахалинским камерным оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра Тиграна Ахназаряна совместно с академическим хором Сахалинского колледжа искусств и камерным хором ElCanto Сахалинской филармонии, руководитель Павел Гололобов, хормейстер Юлия Максимова. Вокалистами на концерте выступят звезды мировой оперной сцены: Вероника Джиоева (сопрано), Лариса Поминова (меццо-сопрано), Георгий Фараджев (тенор), Барсег Туманян (бас).

Данное мероприятие состоится в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица».

Посетить мероприятие можно по пригласительным билетам. Места ограничены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Зрителей просят соблюдать меры личной безопасности. Справки по тел. 300-518, 8-962-416-36-89.