"Экстремалы" названы лучшим спектаклем на фестивале в Хабаровске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский Международный театральный центр им. А.П.Чехова представил спектакль «Экстремалы» на II фестивале театров Дальнего Востока. 22 и 23 сентября показы состоялись на сцене Хабаровского театра юного зрителя, а сегодня постановку обсудили с экспертами фестиваля. Театральные критики дали положительную оценку спектаклю. Шеф-редактор сайта журнала «ТЕАТР» Жанна Зарецкая сказала, что по ее мнению это лучший спектакль фестиваля. Театральный и кинокритик Вадим Рутковский отметил сильные актерские работы, а критик Глеб Ситковский, который в этом году возглавил экспертный совет Национальной театральной премии «Золотая Маска», сравнил «Экстремалов» с хорошим вином, которое с возрастом лишь набирает.
Напомним, что эта постановка появилась в репертуаре сахалинского театра два года назад и уже стала одной из самых титулованных в Чехов-центре. Спектакль был номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» в 5 номинациях: «Драма/спектакль малой формы»; «Драма/работа режиссёра» - Петр Шерешевский; «Драма/работа художника» - Надежда Лопардина; «Драма/лучшая женская роль» - Анна Антонова; «Драма/женская роль второго плана» - Наталья Красилова. В апреле этого года актриса Чехов-центра Анна Антонова завоевала «Золотую Маску» за роль Анны спектакле «Экстремалы». А в мае постановку отметили двумя наградами престижного VI Межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит»: «Специальный приз жюри» («Премия молодежного жюри») и «Лучшая работа режиссера» (Петр Шерешевский).
Хабаровских зрителей спектакль тоже не оставил равнодушными.
«Поражены игрой артистов театра из Южно-Сахалинска. Сахалин рулит! Очень злободневная тема поднята в этом спектакле. Нахожусь под большим впечатлением», - поделился эмоциями хабаровчанин Николай Мащенко.
«Это было глубоко. Очень глубоко. Каждое слово, каждая сцена неожиданны. Пожалуй, самая смелая постановка, которую я видел. Просто слов нет! Лучшие!» - отметил житель Хабаровска Александр Янышев.
Директор Чехов-центра Татьяна Корнеева поблагодарила зрителей и организаторов фестиваля: «Спектакль мы показывали на Сахалине, в Москве, Новосибирске и вот теперь в Хабаровске. На этом фестивале мы словно в своей стихии, среди дальневосточников. То, как принимал нас зритель - это, конечно, дорогого стоит. Спасибо всем, кто пришел на наши показы, отдельное спасибо организаторам за неповторимую фестивальную атмосферу!»
Сегодня гастрольная труппа вернется в Южно-Сахалинск. Ближайший показ «Экстремалов» на сцене Чехов-центра - 22 октября. Также сахалинцы смогут увидеть постановку 6, 7, 20 ноября и 11 декабря.
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